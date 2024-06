Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Happy-Mind: L'accademia che Supporta le Famiglie con Bambini Autistici Happy-Mind: L'accademia che Supporta le Famiglie con Bambini Autistici è un progetto innovativo nato dall'ispirazione di Federica Paglia, una donna determinata a fare la differenza nella vita delle famiglie con bambini autistici. Attraverso il suo percorso personale e l'aiuto di suo marito Alessio Dente, Federica ha creato un metodo personalizzato che offre sostegno e risorse alle famiglie che affrontano questa sfida. Con il lancio di Happy-Mind, una piattaforma di e-learning in arrivo, Federica spera di offrire una risorsa informativa completa sull'autismo e di fornire un percorso ad hoc per aiutare le famiglie a ottenere un futuro migliore per i loro figli autistici. L'ispirazione dietro Happy-Mind: La storia di Federica Paglia L'ispirazione dietro Happy-Mind: La storia di Federica Paglia è un racconto di determinazione e amore incondizionato. Federica, una madre di un bambino autistico, ha affrontato le sfide e le difficoltà legate all'autismo con una forza straordinaria. Dopo aver sperimentato di persona la mancanza di supporto e risorse per le famiglie con bambini autistici, ha deciso di fare la differenza. Ha deciso di creare un ambiente sicuro e accogliente dove queste famiglie potessero trovare l'aiuto di cui avevano bisogno. La storia di Federica e della sua famiglia è una testimonianza del suo impegno nel voler aiutare gli altri genitori che si trovano nella sua stessa situazione. Ha dedicato tempo ed energie per comprendere a fondo l'autismo e le sue implicazioni, mettendo a punto un metodo personalizzato per supportare le famiglie con bambini autistici. Questo metodo si basa sulla comprensione dell'unicità di ogni individuo autistico e sullo sviluppo di strategie adatte alle loro esigenze specifiche. Attraverso il suo percorso ad hoc, Federica ha creato uno spazio dove le famiglie possono sentirsi comprese e supportate. Ha creato un luogo dove i genitori possono trovare informazioni utili sull'autismo e condividere le proprie esperienze con altre persone che capiscono ciò che stanno vivendo. La storia di Federica Paglia è un esempio di come l'amore materno possa trasformarsi in un progetto concreto e significativo. La sua determinazione nel creare Happy-Mind è un segno tangibile della sua volontà di fare la differenza nella vita delle famiglie con bambini autistici. Insieme a suo marito Alessio, Federica ha anche avviato una raccolta fondi per un altro grnade progetto che vedrà la luce nel prossimo biennio. Alla base del progetto parallelo all''Accademia di formazione, c'è anche quello di creare un videogioco di ruolo dove l'utente dovrà impersonare un ragazzo nello spettro autistico e aiutarlo a risolvere aspetti sociali e comunicativi che spesso costituiscono delle barriere per tutte le persone neurodivergenti. Per questo secondo progetto, sono state avviate delle raccolte fondi su Kickstarter e GoFundme, dove è possibile leggere nel dettaglio gli elementi fondamentali del progetto in lingua inglese e in lingua italiana! Contatti: email: mkthappymind@gmail.com sito web: www.happy-mind.it Cell: +39 327 7298866 Alessio Dente Cell: +39 348 9184186 Federica Paglia