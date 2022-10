Patente A1 o B per le famiglie disagiate: protocollo d'intesa per il progetto "Guida bene in Piazza Mercato"

Gaetano Manfredi ha sottoscritto oggi, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, il protocollo d'intesa per il progetto "Guida bene in Piazza Mercato" volto a promuovere e istruire, per il conseguimento della patente A1 o B, potenziali conducenti che fanno parte di famiglie con particolare disagio economico della Municipalità 2. L'iniziativa, promossa con la Direzione Generale Territoriale Sud del Ministero dei Trasporti, ha come finalità quella di promuovere tra i giovani una conoscenza corretta della guida nell'ambito di una cultura che pone al centro il rispetto delle regole. Per promuovere queste buone pratiche saranno organizzati convegni ed un percorso formativo sulla sicurezza stradale.

In questo quadro saranno anche formati ed istruiti giovani di famiglie con particolari disagi sociali, che saranno accompagnati nel percorso fino al conseguimento della patente di Guida. A sostegno del progetto, vi sono, oltre alla Città metropolitana di napoli, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, direzione generale territoriale del sud, rappresentata oggi dal direttore generale Umberto Volpe, la Confarca, rappresentata da Pino Russo, l'Unasca, rappresentata dal presidente Antonio Datri, l'associazione ASSO.GIO.CA., Associazione Gioventù Cattolica, rappresentata da Gianfranco Wurzburger, la Fondazione di comunitá del centro storico di Napoli, rappresentata dal presidente Adriano Giannola, la Fondazione teatro Trianon -Viviani, rappresentata dal presidente Giovanni Pinto. Partner del progetto la Parrocchia Santissima Annunziata maggiore A.g.p e il consorzio Antiche botteghe tessili.