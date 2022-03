Guerra, Muti e il concerto a Kiev: "In Ucraina ho incontrato persone felici"

Anche il maestro Riccardo Muti, dal palco del Chicago Symphony Center, ha duramente condannato quanto sta avvenendo in Ucraina. Il messaggio rivolto qualche giorno fa alla platea dal direttore d'orchestra pertenopeo è stato immortalato da un video condiviso ieri da Oksana Lyniv, direttrice dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

"Il palco dal quale suoniamo non dovrebbe mai essere il posto per annunci o affermazioni politiche - ha esordito Muti - Noi facciamo musica, che significa gioia, pace. Ma non possiamo suonare questa sinfonia dedicata alla gioia e alla fratellanza senza pensare alla sofferenza del popolo ucraino".

"Alcuni anni fa ho diretto un concerto per l'amicizia a Kiev - ha aggiunto Muti - e lì ho incontrato persone meravigliose e felici. Quello che stiamo guardando in tv è orribile e questa sera, nel movimento finale della sinfonia Beethoven, prendendo il testo Schiller, parla di gioia, gioia gioia...In quel momento penseremo che la gioia senza la pace non può esistere". "Spero che da questa splendida Hall, dall'orchestra, dal coro e da voi tutti, arrivi - ha concluso - un messaggio a tutte le persone che, non solo in Ucraina ma nel mondo, stanno creando violenza, odio e uno strano bisogno di guerra. Noi siamo contro tutto questo".