Un anno di guerra: le fiaccole della comunità ucraina di Napoli |VIDEO

Alcune centinaia di persone hanno sfilato per il centro città per ricordare le vittime del conflitto con la Russia

Un anno di guerra in Ucraina. La comunità che vive a Napoli ricorda il triste anniversario con una fiaccolata partita da piazza Garibaldi e diretta in piazza Plebiscito. Qualche centinaio di persone, con fiaccole e bandiere, hanno sfilato per le strade del centro, ricordando le vittime, soprattutto civili, cadute dal giorno dell'invasione Russa, il 24 febbraio 2022.

"Ringraziamo il popolo napoletano - ha detto una donna con il megafono - Solo la Campania ha accolto 20mila profughi ucraini. Molti bambini rifugiati sono qui oggi in piazza. Questi bambini sognano di tornare a giocare nelle loro città".

Diversi anche gli striscioni: '365 giorni in memoria eterna di coloro che hanno dato la vita per lalibertà' recita uno. Su un altro è stato scritto 'Un luce splende sempre nei nostri cuori - Ucraina'. Alla marcia hanno partecipato persone di tutte le età, in molti non sono riusciti a trattenere le lacrime.