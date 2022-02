Covid-19, boom di guariti in Campania nelle ultime settimane: i dati

Scende ancora il numero dei nuovi casi di positività al Covid nell'ultima settimana: – 30% in Italia e – 25% in Campania. Cala anche l’incidenza settimanale su 100 mila abitanti: 817 in Italia e 856 in Campania. E' quanto emerge dalla consueta analisi settimanale dei dati a cura dipartimento salute di Anci Campania diretto dal dott. Antonio Salvatore.

Diminuisce l’occupazione media dei posti letto Covid-19 nella nostra Regione: – 6% in area medica e – 8% in intensiva. Cresce il numero dei guariti. In Campania, nelle ultime 4 settimane, il loro numero è lievitato di circa 397 mila unità, pari a circa il 42% del totale dei guariti da inizio pandemia. Cresce anche il numero dei non vaccinati guariti. In un solo mese sono lievitati da 61.871 a 168.972.