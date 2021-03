Festival di Sanremo, chi è Greta Zuccoli

Greta Zuccoli canta da quando aveva 14 anni e ha studiato canto jazz al Conservatorio S. Pietro a Majella. Vocalist di Greta & The Wheels. Ha pubblicato con la sua band brani che sono stati utilizzati dalla Rai. È stata corista di Damien Rice e di Diodato, e si ispira tra gli altri a Norah Jones. E' tra le favorite della categoria Nuove Proposte nel festival di Sanremo di quest'anno.

Per gli analisti di Stanleybet.it Davide Shorty è favorito per la vittoria nella categoria "Nuove proposte" a 3 volte la scommessa, con Folcast (pseudonimo di Daniele Folcarelli) e Gaudiano che inseguono a 4,00, insieme al cantautore romano Wrongonyou. Si sale a 6,00 per i Dellai - i gemelli Luca e Matteo - con la napoletana Greta Zuccoli a 8,00. Chiudono a 9,00 la diciottenne forlivese Elena Faggi e il romano Avincola.