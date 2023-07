Greenpeace al come suona il caos 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

happening sull’ecosostenibilità etica, artistica e musicale martedi 18 Luglio Auditorium Porta del parco Bagnoli (Napoli) dalle ore 10:00 alle ore 24:00 Ingresso libero fino ad esaurimento posti Laboratori per bambini e workshop di riciclo creativo, un convegno con esperti scientifici, musica dal vivo, mostre, stand associativi. Questo é altro nell’edizione 2023 di Come Suona il Caos l'happening sull’ecosostenibilità etica, artistica e musicale diretto dell’ecopioneer Maurizio Capone. Ospiti il divulgatore scientifico Mario Tozzi, lo scrittore Federico Taddia, Padre Alex Zanotelli, Edoardo Vigna responsabile di Pianeta 2030, l’area del Corriere della sera dedicata all’ambiente e alla sostenibilità, le associazioni ambientaliste Greenpeace e Legambiente più quelle territoriali e la presentazione dell’App di JustOnEarth che monitora l’inquinamento attraverso l’Intelligenza artificiale. Inoltre concerti con Capone&BungtBangt, Frente Murguero Campano - M'abbrucia 'o Frente e la Thruco Fest a cura dei Thru Collected. Si svolgerà a Napoli, presso gli spazi interni ed esterni dell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, la nuova edizione dell’happening sull’ecosostenibilità etica, artistica e musicale “Come Suona il Caos”, ideato e diretto dal pioniere dell'eco-sostenibilità artistica Maurizio Capone. L’evento si svolgerà martedì 18 luglio [dalle ore 10:00 alle ore 24:00 - ingresso libero fino ad esaurimento posti] ed é realizzato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica” e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. Come Suona il Caos nasce da un'idea di Maurizio Capone fondatore e leader del gruppo Capone & BungtBangt alfieri della eco music a livello internazionale che per suonare utilizzano solo strumenti realizzati con materiali riciclati. Nel corso dell’evento, parte della rassegna NapoliFonika, si svolgeranno eventi musicali, laboratori e workshop sul riciclo creativo e sulle tematiche ambientali; un convegno con ospiti ed eccellenze della scienza e del giornalismo, dell'ambientalismo e della cultura. Inoltre é già in atto la call to action on line "Costruirsi un Tastieker per suonare un brano con Capone & BungtBangt”. L’iniziativa promuove l'importanza del riciclo e del corretto smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Aderendo alla call non bisognerà fare altro che procurarsi una tastiera di computer rotta, svitare tutte le vitine che la sigillano e togliere via tutto quello che c'é al suo interno per liberare i tasti e permettergli così di muoversi liberamente creando una ottima percussione da suonare tenendola poggiata sulle gambe o a tracolla. L’adesione, specie dei più piccoli, renderà ancora più attivo l’interazione del pubblico al concerto serale che verrà invitato sul palco a suonare il brano composto dai BungtBangt “Acito”, una tammurriata metropolitana che ha poche difficolta di esecuzione ed essendo un brano esclusivamente ritmico é adatto ad essere suonato da tutta la platea senza rischi ne complicazioni. L’inizio dell'evento prevede un'azione concreta sul territorio di Bagnoli con la raccolta dei rifiuti stradali e in aree verdi; dalle ore 11, con raduno alle ore 10, la prima iniziativa é proprio "Prendi la Musica da Terra!”, passeggia e raccogli plastica, metalli, legno e altri elementi abbandonati per le strade di Bagnoli che saranno utilizzati per costruire strumenti musicali durante il workshop di Capone. Partecipano le associazioni Greenpeace, CleanNap, Legambiente, N'Sea Yet. Il trasporto dei rifiuti verso il luogo dove si terrà il laboratorio sarà effettuato con le biciclette dai componenti dell'associazione Napoli Pedala. L’iniziativa, a partecipazione libera, é rivolta principalmente ai bambini e le bambine che attraverso la funzione del gioco potranno apprendere i valori del riciclo dei rifiuti solidi urbani. Alle ore 16:30 é previsto il convegno dal titolo “l'Ambiente é nel Caos?”. Dopo l’introduzione di Maurizio Capone, su arte e sostenibilità, la relazione tra la creatività sostenibile e la necessità di adottare linguaggi positivi per la sensibilizzazione della società attraverso emozioni e forme verbali costruttive, interverranno Mario Tozzi (geologo e divulgatore scientifico, conduttore televisivo); Padre Alex Zanotelli; Federico Taddia (autore televisivo e scrittore che presenta il libro pubblicato per Mondadori e il podcast per Chora Media “Bello Mondo”); Maria Teresa Imparato (presidente Legambiente); Alessandro Giannì (direttore campagne Greenpeace), Franco Sacchetti (scrittore e fumettista, attivista di CI TANGE) e infine Luigi Borgogno (General Manager di JustOnEarth) che ci illustrerà il monitoraggio, attraverso dati satellitari, Intelligenza Artificiale e open-data, del flusso di persone, dell'inquinamento correlato e del littering prodotto pre-during e post evento. A moderare l’incontro, ed apportare contenuti sui temi ambientali, ci sarà il giornalista Andrea Vigna responsabile di Pianeta 2030, l’area del Corriere della Sera dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. Interventi dalla platea di Maurizio Simeone (presidente Gaiola onlus); Lorenzo Lodato (Lido Pola) e cittadinanza attiva con domande dal pubblico. Il convegno si svolgerà all’interno dell’auditorium ed é prevista una capienza massimo di trecento persone. La giornata proseguirà con un appuntamento alle ore 19:30 per il Come Suona il Caos workshop un laboratorio sulla costruzione di strumenti musicali ricavati dai rifiuti raccolti la mattina nell'iniziativa “Prendi la Musica da Terra!”. Gli strumenti costruiti verranno donati ai partecipanti che potranno unirsi e suonare insieme ai BungtBangt ed a chi ha aderito alla “call to action” per eseguire il brano “Acito” durante il concerto. Il workshop é aperto a tutti, fino ad esaurimento posti, e si svolgerà in zona interna dell'auditorium. Dalle ore 20:00 spazio alla Musica e alle performance tra il pubblico. S’inizia con il concerto del Frente Murguero Campano - M'abbrucia 'o Frente. Guest star le maschere "Rigoberta Menchù Tum” in stecche e stoffa direttamente dal Corteo di Carnevale di Scampia e “Soccàvola, Santa irriverente” dal Carnevale Sociale di Soccavo. Nel contempo ci sarà la Sfilata di abiti riciclati a cura di Action Women. La musica dal vivo prosegue alle ore 21:00 con l’atteso concerto di Capone & BungtBangt che prevede anche l'esecuzione del brano “Acito" in cui suoneranno i partecipanti al workshop pomeridiano e chi ha aderito alla call to action on line attivata in questi giorni attraverso i canali social net. Capone & BungtBangt tornano con un live che, come é nel loro stile, unisce energia e contenuti. Sono i fondatori italiani della junk music, o musica ecologica, ed i loro strumenti realizzati con materiali riciclati sono diventati simbolo di creatività a costo zero e di rispetto per l’ambiente. Sarà anche l'occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo a Napoli il loro singolo appena pubblicato "Capille luonghe" dedicato a Mahsa Amini lanciato in anteprima da Fiorello su Viva Rai2. Chiusura in grande stile alle ore 23:00 con la Thruco Festa, un DJ set a cura del Thru Collected. Il collettivo di artisti visuali e produttori musicali chiuderà la manifestazione con un originale dj set tra musica elettronica e sperimentazione sonora. Negli spazi esterni l’Auditorium Porta del parco, sin dalla mattina, stand e divulgazione delle attività delle associazioni che hanno aderito al progetto e che svolgeranno attività laboratoriali e ludiche. Tra queste troviamo: Carnevale Sociale di Soccavo e riqualificazione spazi urbani; Corteo di Carnevale di Scampia/ rete Pangea/CI TANGE); Lido Pola; stand Giochi con materiali riciclati; stand La Scugnizzeria (editoria sostenibile e recupero materiali tipografici e non solo); stand Action Women (recupero materiali tessili); Greenpeace; N’SeaYet; Legambiente; AMP La Gaiola; Cuore di Napoli; Le Lazzarelle; Collettivo Caveau Aps; Comitato Acqua Pubblica; CleaNap e Let's do it Italy, Mare Vivo; Napoli Pedala; La Comune.