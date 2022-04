Green Pass anche per mangiare all'aperto: l'anomalia nel cuore di Napoli

Con l'ingresso di aprile c'è stato un importante allentamento delle restrizioni anti Covid decise dal Governo italiano. Le novità maggiori sono state introdotte per quanto riguarda l'uso del Green Pass: sia quello "base", ottenibile con un tampone negativo, sia quello "rafforzato", legato solo ed esclusivamente al vaccino.

Una grande notizia per cittadini e turisti che, approfittando anche del primo sole Primaverile, sono tornati ad affollare bar e ristoranti della città. Tuttavia, non mancano anomalie. Come ci ha segnalato un nostro lettore, nonostante le regole siano cambiate c'è chi ancora non si è adeguato. Seconco questa segnalazione c'è una nota trattoria a pochi passi da Piazza del Gesù che richiederebbe il Green Pass anche per sedersi all'esterno.

"Altri ristoranti non l'hanno chiesto"

Il nostro lettore, insieme alla moglie - non vaccinata - ha provato a chiedere spiegazioni, ricevendo solo risposte evasive. "Abbiamo chiesto un tavolo per due all'esterno, perché mia moglie non è vaccinata, ma ci hanno risposto che era necessario il Green Pass. Abbiamo fatto notare che le regole sono cambiate dal primo Aprile, ma la risposta è stata: 'Lo stiamo chiedendo anche all'esterno, per i controlli'. Siamo rimasti senza parole e senza protestare ulteriromente siamo andati a pranzare sul Lungomare, all'aperto, dove il Green Pass non c'è stato chiesto", ci ha spiegato il nostro lettore.

In effetti le nuove regole sono chiare. Per consumare al chiuso, al banco o seduti al tavolino, dall'1 aprile in bar e ristoranti sarà sufficiente esibire il green pass base (quello che si ottiene cioè con un tampone e che dura 48 ore). Green pass base necessario anche per accedere alle mense. Via il Green pass, anche quello base, invece, se ci si siede ai tavolini all'aperto di bar e ristoranti.