Green pass, come e dove scaricarlo

Mail e sms che spiegano come scaricare il Green Pass stanno arrivando mano mano a tutti gli italiani dal ministero della Salute. Consentiranno di poter viaggiare in Europa presentando il certificato che si scarica online e di accedere a taluni servizi in via di definizioni come cinema, discoteche, concerti.

Come scaricare il Green Pass

È disponibile la Certificazione verde Covid-19 al seguente link https://www.dgc.gov.it/spa/public/ oppure con l’App Immuni (https://www.immuni.italia.it/download.html). Inserisci il codice, la data di scadenza e il numero della Tessera Sanitaria dell’intestatario della certificazione. Se non hai la Tessera Sanitaria, perchè non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, inserisci il codice AUTHCODE con il tipo e numero del documento che hai comunicato al momento della prestazione sanitaria che ha dato origine alla Certificazione. La Certificazione è disponibile anche su App IO (https://io.italia.it/): se sei l’intestatario della Certificazione, riceverai la notifica in app da cui visualizzarla direttamente, senza fare alcuna richiesta nè inserire codici o altri dati. Ti basterà aver effettuato l’accesso all’App IO con la tua identità digitale SPID o CIE Se hai bisogno di assistenza tecnica puoi contattare il numero verde 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o scrivere all’indirizzo: cittadini@dgc.gov.it. Se sei utente di APP IO puoi chiedere assistenza direttamente tramite l’app Per informazioni su aspetti sanitari puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24.