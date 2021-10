Green pass obbligatorio al via, nessun disagio al Porto di Napoli e alla Stellantis di Pomigliano

Nessun disagio per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco nel primo giorno di Green pass obbligatorio esteso a tutti i lavoratori pubblici e privati. Le tute blu addette al primo turno di lavoro - come riferisce l'Ansa - hanno varcato i cancelli muniti di certificazione verde da poter esibire in caso di richiesta.

I controlli sono stati effettuati a campione ed i lavoratori selezionati sono stati fatti accomodare in un'apposita sala interna, dove hanno potuto esibire il proprio green pass in completa privacy.

Nessun disagio nemmeno al varco 1, riservato agli autotrasportatori e ai grossi fornitori, obbligati a esibire la certificazione verde al pari dei dipendenti.

Situazione sotto controllo anche al Porto di Napoli, dove la stragrande maggioranza dei lavoratori è vaccinata. Al momento non si segnala nessun disagio e nessuna protesta.