Addio green pass e mascherine obbligatorie: le novità dall'1 maggio

Filtrano le prime anticipazioni su quanto Palazzo Chigi deciderà a proposito delle misure anti-Covid che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 maggio. Novità che andranno poi non solo confermate effettivamente nel provvedimento del governo, ma che per quanto riguarda Napoli e Campania passeranno anche l'usuale “scrematura” della Regione, solitamente votata a misure maggiormente restrittive rispetto a quelle nazionali.

A oggi pare che Draghi ed i suoi ministri vogliano eliminare l'esibizione del green pass per l'accesso a luoghi chiusi e di lavoro, mentre è più variegata la questione dell'obbligatorietà dei dispositivi individuali di protezione.

Novità sul Green pass

La certificazione verde dovrebbe quindi restare per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid, ma resterà necessaria soltanto per “gli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre”.

Ricapitolando, non sarà più necessario esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, a bar e ristoranti anche al chiuso, ai mezzi di trasporto, a mense e catering continuativo, a spettacoli al chiuso (cinema, teatri), ad eventi sportivi, alle università, ai centri benessere, alle attività sportive al chiuso e agli spogliatoi, a convegni e congressi, a corsi di formazione dal vivo, a centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, a concorsi pubblici, a sale gioco sale scommesse sale bingo e casinò, a colloqui in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari, a feste al chiuso e discoteche.

Novità sulle mascherine

Sull'utilizzo delle mascherine di protezione l'orientamento del governo al momento pare essere più cauto, eccetto per quanto riguarda il settore della ristorazione per cui non sarà più necessaria la protezione e – sembrerebbe, ma è da confermare – per quanto riguarda gli esercizi commerciali.

Via la mascherina anche negli stadi (all’aperto), mentre l’orientamento è invece di mantenerla nei palazzetti dello sport (al chiuso). Similmente anche dentro cinema e teatri si dovrà usare ancora la mascherina, ma va deciso se basterà la chirurgica oppure servirà ancora la Ffp2.

Sui mezzi del trasporto pubblico dovrebbe restare l'obbligo di Ffp2 così come per aerei, treni e navi, mentre è ancora da decidersi la situazione che riguarda i luoghi di lavoro. Pare il governo sia orientato a non rimuovere fino a giugno l’obbligo, sebbene l’idea prevalente è che dovrebbe bastare la chirurgica.