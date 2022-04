Strade ricoperte di 'graupel' nel napoletano, il sindaco: "Fate attenzione"

"Vi invito a prestare la massima attenzione alla guida. Nella giornata di sabato per ben due volte le strade di Monte di Procida sono diventate bianche, ricoperte di 'graupel', questa parola che sta entrando nel dizionario italiano e che indica la 'neve tonda', un misto di grandine e neve, la sentiremo sempre più spesso in quanto con i cambiamenti climatici accompagna sempre più frequentemente i temporali". Questo l'appello ai cittadini di Monte di Procida pubblicato dal sindaco Peppe Pugliese nelle ultime ore sulla propria pagina social ufficiale.

"In pochi minuti alcune strade come via Panoramica erano completamente ricoperte, un effetto che è durato poco ma che puo' essere estremamente pericoloso. Occorre infatti prestare la massima attenzione in quanto moto, bici ed auto non adeguatamente attrezzate sono seriamente a rischio su questo fondo ghiacciato e scivoloso", ha aggiunto il primo cittadino.