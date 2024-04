Gratteri: "Non mi candiderei. Fare il parlamentare non serve, è più importante fare il magistrato"

"Non mi candiderei perché oggi non serve a nulla fare il parlamentare. È molto più utile fare il magistrato, perché si è più liberi. Il deputato deve rispondere a ciò che dice il capogruppo, schiacciare un pulsante rosso e, se non obbedisce, alle elezioni successive non viene candidato. Ovvio, lo dico con le dovute eccezioni: ormai si va sempre più avanti con i decreti legge". Così Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, si è espresso nel corso di un'intervista rilasciata a "Il Rosso e il Nero", in onda su Radio Rai.

Sugli errori dei magistrati, Gratteri ha aggiunto: "Sbaglia il magistrato, sbaglia anche il chirurgo, ma siamo assicurati. Nel momento in cui hai l'informativa della polizia giudiziaria, ti convinci che quella persona ha commesso un reato. Poi ci sono tanti passaggi e può arrivare l'assoluzione".

"Alla Procura di Napoli, in una sola giornata, abbiamo sequestrato 280 milioni di euro in Bitcoin"

Sul tema giustizia e intercettazioni, il procuratore di Napoli ha affermato: "Il ministro Nordio sostiene che sia inutile e costoso intercettare i mafiosi, perché non parlano al telefono. È ovvio che non mi aspetto che confessi di andare a compiere un omicidio, ma se chiama un incensurato e lo invita al bar, per me è importante ai fini di un'indagine. Oggi non serve pedinare un mafioso, perché ormai i reati si commettono facilmente dal divano di casa con un telefonino. In una sola giornata, alla Procura di Napoli abbiamo sequestrato 280 milioni di euro in Bitcoin, denaro che è finito nel Fondo Unico Giustizia. Quindi, non parliamo di spese e costi per le intercettazioni. Stanno attuando il programma del governo dei migliori, che sulla giustizia si è rivelato il governo dei peggiori. Dalla Cartabia in poi non mi sta piacendo nulla".