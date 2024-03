Eccezionale grandinata nel napoletano: "Gravi danni alle colture"

Gravi danni dall’eccezionale grandinata che si è verificata questa mattina in provincia di Napoli. La denuncia è di Coldiretti Campania, i cui tecnici sono già al lavoro in tutta l'area metropolitana napoletana per verificare la situazione, elaborare la stima dei danni sia alle colture che ai capannoni e fare un primo bilancio.

Le colture maggiormente colpite sono le orticole invernali: finocchi, insalate, scarole. Danni anche ai capannoni e alle strutture, soprattutto nell’agro nolano e nell’agro nocerino-sarnese. Ma sopralluoghi sono in corso ovunque.

"Valutiamo richiesta stato di calamità: i danni legati ad eventi atmosferici eccezionali sempre più frequenti non sono più sostenibili dagli agricoltori presenti sul territorio”, afferma il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda.