Grande Progetto Unesco Centro Storico di Napoli, quali sono gli interventi che saranno completati entro il 2024

27 interventi per un importo complessivo pari a 82,5 milioni di euro, 9 dei quali saranno completati entro il 2024. Sono questi i dati principali relativi al Grande Progetto Unesco Centro Storico di Napoli. Il Comune, nel corso di un evento che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì presso la Chiesa di Santa Maria della Colonna, ha fatto il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei progetti.

"Abbiamo fatto un lavoro tecnico innanzitutto di revisione molto accurata di tutti i progetti, soprattutto alla luce delle scadenze del programma per tutelare il finanziamento ove fosse possibile. Quello che proponiamo alla città è un piano Unesco praticabile", ha spiegato l'assessora all'urbanistica Laura Lieto.

"Il valore del centro storico di Napoli sta anche nel suo patrimonio immateriale, che è fatto dai suoi cittadini. Noi vogliamo da un lato restaurare il centro storico e dall'altro mantenerlo abitato dai suoi residenti. Dobbiamo sia governare le attività commerciali, sia rendere sostenibili b&b e case vacanze", ha aggiunto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Gli interventi conclusi

Sono 10 gli interventi completati per un importo complessivo di 24 milioni di euro

- Insula Duomo Costo Totale € 2.916.478,45

- Complessi di Santa Maria della Colonna Costo Totale € 1.069.562,67

- Complesso dei Santi Severino e Sossio Costo Totale € 3.458.720,93

- Complesso Santa Maria Maggiore Cappella Pontaniana Costo Totale € 1.032.663,33

- Chiesa di San Pietro a Majella Costo Totale € 1.945.784,77

- Chiesa di San Pietro Martire Costo Totale € 1.453.405,27

- Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato Costo Totale € 387.895,96

- Chiesa dei Santi Cosma e Damiano Costo Totale € 802.632,54

- Cappella Pignatelli Costo Totale € 640.471,61

- Riqualificazione spazi urbani - Lotto 2 Costo Totale € 9.839.087,52

Gli interventi che saranno completati entro il 2024

Nove sono, invece, gli interventi che saranno completati per un totale di circa 34 milioni di euro:

- Murazione aragonese in località Porta Capuana Costo Totale € 1.122.998,84

- Complesso monumentale dell’Annunziata Costo Totale € 945.145,65

- Chiesette raggruppate Costo Totale € 353.121,03

- Complesso Monumentale di Castel Capuano Costo Totale € 3.537.099,54

- Complesso Monumentale dei Girolamini Costo Totale € 5.783.745,26

- Teatro antico Neapolis Costo Totale € 5.242.585,93

- Riqualificazione spazi urbani - Lotti 1 Costo Totale € 8.279.617,05

- Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3 Costo Totale € 6.504.733,18

- Sacro Tempio della Scorziata Costo Totale € 2.500.000,00

I progetti per i quali è necessaria l’individuazione di ulteriori fonti di finanziamento

Sono otto attualmente i progetti per i quali è necessaria l’individuazione di ulteriori fonti di finanziamento, per un totale di 18,7 milioni di euro:

- Complesso di Santa Maria della Pace - Costo Totale € 7.000.000,00

- Complesso di San Lorenzo Maggiore - Costo Totale € 3.000.000,00

- Complesso di San Gregorio Armeno ed ex Asilo Filangieri - Costo Totale € 1.100.000,00

- Chiesa di Santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio - Costo Totale € 3.000.000,00

- Complesso di Santa Maria La Nova - Costo Totale € 1.100.000,00

- Insula del Duomo Archeologica - Costo Totale € 1.500.000,00

- Complesso di San Lorenzo Maggiore area archeologica - Costo Totale € 1.000.000,00

- ZTL centro storico Costo Totale € 1.000.000,00

In arrivo a Napoli rappresentanti ed esperti dei 194 stati membri Unesco

Dal 27 al 29 novembre a Napoli, a Palazzo Reale, si svolgerà l’evento “Cultural Heritage in the 21st Century”. L'Italia ospiterà rappresentanti ed esperti dei 194 stati membri Unesco per elaborare risposte comuni alle nuove sfide poste al Patrimonio Mondiale e Immateriale dell’Umanità.

L’evento - organizzato congiuntamente da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Cultura e Unesco, con il sostegno del Comune di Napoli - affronterà, nel corso di sette sessioni tematiche, i temi dell’urbanizzazione, del turismo eccessivo, dei cambiamenti climatici e dei conflitti. Sarà un’occasione per condividere con gli altri membri dell’organizzazione le riconosciute competenze italiane in tema di tutela del Patrimonio Mondiale Materiale e Immateriale.

La conclusione dei lavori è prevista per il 29 novembre con il lancio della “Call for Action” alla presenza del vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dalla direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay.