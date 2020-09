Grande Fratello Vip, cast ufficiale: chi sono i napoletani presenti

Svelato il cast del Grande Fratello Vip che sarà condotto ancora da Alfonso Signorini. Presente anche il modello e attore napoletano Massimiliano Morra.

Il 34enne è stato testimonial di vari marchi e aziende d'abbigliamento nazionali ed internazionali, tra cui Carlo Pignatelli, Armata di Mare, Calvin Klein Jeans, American Eagle, Colt Jeans. Nel 2010 vinse il titolo di Il più bello d'Italia. Nel 2018 prende parte come concorrente nel talent show Ballando con le stelle

Attore

Nel 2013 ha esordito in tv come protagonista maschile, accanto a Manuela Arcuri, della miniserie televisiva Pupetta - Il coraggio e la passione, regia di Luciano Odorisio, in cui interpretava il ruolo del boss della malavita Michele De Nicola. Nel 2013 è stato co-protagonista, accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi, di Baciamo le mani - Palermo New York 1958, regia di Eros Puglielli.