La graffa dello Chalet Ciro conquista il cuore di Napoli

Nuova apertura per lo Chalet Ciro che porta la sua graffa in via Toledo. Si tratta del quarto punto vendita della “catena” dopo lo storico chalet sul Golfo, il negozio al Vomero e quello alla stazione centrale, a piazza Garibaldi.

Il "piatto forte" della casa, neanche a dirlo, è la graffa: in tutte le sue forme e in diversi gusti. Una grande novità che ha già riscosso un grande successo tra cittadini e turisti che ogni giorno affollano la storica strada.

Il menù, come detto, è vasto. Si va dalla classica graffa a quella ripiena (con la crema pasticciera o cioccolato), passando per la "bomba". C'è anche la “Zeffola”: una graffa a forma di zeppola, con crema e amarena, o il “Graffetto”, un cornetto di graffa con panna, nutella e Kinder Pinguì. Non mancano i prodotti tipici della pasticceria napoletana, come sfogliatelle e babà..

Chalet Ciro in via Toledo è già un punto di riferimento per gli appassionati del genere, ma "si apre" anche a chi ha gusti - o abitudini - diversi. Lo spiega bene un posto comparso sui social: "Se sei di fretta oppure no, se devi andare a lavoro oppure devi fare shopping, se sei di passaggio o sei venuto a scoprire tutte le bellezze della nostra città; una pausa golosa non puoi non farla. Da noi troverai snack salati e dolci proposte. Cornetti caldi, sfogliatelle, babà e delizia delle delizia, la nostra mitica GRAFFA, fritta al momento e zuccherata sotto i vostri occhi. Che aspetti?".