Gomorra - La Serie, ciak al Centro Direzionale nei prossimi giorni

Ciak al Centro Direzionale di Napoli nei prossimi giorni per Gomorra - La Serie. Le riprese, come si legge nell'ordinanza dirigenziale n. 494 del Comune di Napoli, saranno effettuate in orario serale e notturno, dalle 19,00 del 9 dicembre alle 5,00 del 10.

Per consentire la realizzazione delle riprese cinematografiche della serie televisiva è istituito, dalle ore 19,00 del 9 e fino alle ore 05,00 del 10 dicembre 2020, il divieto di transito veicolare sulle strade che sottopassano il Centro Direzionale eccetto i veicoli dei residenti, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.