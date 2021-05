Gomorra La Serie, ciak a Bagnoli: divieto di transito in una strada

Proseguono le riprese in città della serie tv Gomorra. Il prossimo appuntamento con il ciak sarà nella zona di Bagnoli.

Per l'occasione, con l'ordinanza dirigenziale numero 294, il Comune di Napoli ha istituito in via Pasquale Leonardi Cattolica, dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio alle ore 06:00 del giorno 14 maggio 2021, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli delle Forze dell'Ordine, di soccorso e di emergenza.

"Sarà cura della produzione provvedere alla installazione dell’apposita segnaletica per l’attuazione, in sicurezza, del presente dispositivo di traffico temporaneo, nonché ripristinare lo stato dei luoghi a fine attività con il ripristino della preesistente segnaletica orizzontale, verticale e complementare", si legge nell'ordinanza comunale.