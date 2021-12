Gomorra, anticipazioni delle puntate 5 e 6: è guerra tra Ciro Di Marzio e Genny Savastano

Ancora colpi di scena in Gomorra anche nelle puntate 5 e 6 della serie tv targata Sky Atlantic. L'ultima stagione non sta deludendo le aspettative e si delinea sempre di più lo scontro tra Genny e Ciro Di Marzio.

Episodio 5

Gennaro Savastato ha riconquistato i capopiazza dello spaccio della droga dopo l'eliminazione dei Levante, ma è scosso dalla scritta trovata sotto casa "L'Immortale è tornato". Il figlio di don Pietro tenta di infiltrare un ex affiliato di Di Marzio per scoprire dove si rifugia l'Immortale e tendergli una trappola. Ma non basta un omicidio per conquistarlo, l'uomo viene fatto fuori e il raid di Genny e dei suoi sodali finisce in un nulla di fatto.

Grande paura anche per Azzurra e Pietro che rischiano la vita. Nell'agguato l'addio ad un altro personaggio in vista della serie.

Episodio 6

La nuova vita di Azzurra e Pietrino nel bunker di Genny è asfissiante. La donna si sente in pericolo, ma tenta di donare un pizzico di normalità al figlio, grazie anche alla compagna di O' Maestrale. Intanto Ciro si allea con Donna Nunzia, la vedova de O’Galantommo. Quest'ultima dopo aver subito un grave sfregio dal clan di Genny è sempre più decisa a vendicarsi. La prima mossa è intercettare un carico di droga.

Il nuovo nascondiglio di Sangue Blu e Ciro Di Marzio a Forcella non è più sicuro, troppi traditori sono pronti a cedere alle lusinghe economiche di O'Munaciello.