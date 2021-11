Gomorra 5, Marco D'Amore a Salvatore Esposito: "Grazie giovane Leone"

C'è grande attesa per la stagione finale di Gomorra. La serie andrà in onda su Sky - e in streaming su Now - a partire dal prossimo 19 novembre. Genny (Salvatore Esposito) ritroverà Ciro (Marco D'Amore) dopo la sua esperienza a Riga. Tra la quarta e la quinta serie, ricordiamo, c'è stato lo spin off "L'Immortale" dove è stato rivelato che Ciro fosse ancora in vita.

Grande attesa c'è anche per gli attori e per lo stesso regista Marco D'Amore che, via social, ha scritto un messaggio per il suo grande amico e collega Salvatore Esposito: "Questo splendido scatto rubato di Marco Ghidelli sul set di Gomorra 5 mi fa pensare ad una cosa su tutte: al tempo. Al tempo passato a quello che verrà. Al tempo dell’azione e al tempo delle parole. Al tempo delle attese, a quello della comprensione reciproca.

Al tempo giusto che abbiamo sempre provato a portare. Al tempo passato lontani. Al tempo che abbiamo sentito a volte scivolarci tra le mani. Al tempo che ci siamo giurati. Tutto questo tempo ha una ed una sola costante. È passato stando insieme. Grazie giovane Leone per il tuo talento e l’amore che mi hai dato".