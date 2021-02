Terminate le riprese di Gomorra 5, D'Amore: "Nun sapite che v'aspetta"

"Nun sapite che v'aspett". Questo è l'hashtag che Marco D'Amore ha usato per annunciare la fine delle riprese di Gomorra 5. "L’unita? “D’Amore” ha finito Gomorra 5 Non ci hanno fermato le mascherine, i tamponi, le preoccupazioni e il dolore patito per la perdita di persone amate. Non ci ha fermato il freddo, la pioggia la grandine, la fatica di mesi su mesi, di notti su notti una dietro l’altra", ha detto il regista e interprete di Ciro l'Immortale.

"Percorso lungo e faticoso"

" Abbiamo sempre trovato una ragione valida per andare avanti - ha continuato - un senso profondo dentro ogni singola scena. Un percorso lungo e faticoso fatto pero? insieme: io, la mia troupe e i miei attori. Spalla a spalla a sorreggerci e incoraggiarci. Il mio cuore ha la ferita aperta dell’addio ma la cicatrice che rimarra? sara? il segno tangibile di quello che abbiamo fatto insieme. Ora viene un altro tempo e poi tutto, finalmente sara? nelle mani del pubblico. Non vedo l’ora. Scalpito. Fremo. Manca poco ...".

Quando arriverà sugli schermi

La serie, dopo un lungo stop per il Covid, è stata prodotta prevalentemente a Napoli, con escursioni anche nel Lazio, Milano, Londra, Sofia e Riga. Proprio quest’ultima città è stata tra le protagoniste del film L’Immortale che ha anticipato il ritorno nella serie di Ciro (interpretato da Marco D’Amore, regista anche della serie), ritrovato dal suo amico-rivale Genny Savastano (interpretato da Salvatore Esposito).

La fortunata serie, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, che dovrebbe arrivare sugli schermi di SkyAtlantic e NowTV a fine anno.