Gomorra 5, manca poco: anticipazioni e nuovi personaggi

C'è grande attesa per l’ultimo capitolo della serie tv "Gomorra", in onda dal 19 novembre su Sky e in streaming su NOW. Ben 10 i nuovi episodi per la nota serie, nata da un’idea di Roberto Saviano, con Marco D’Amore e Claudio Cupellini alla regia. Tutto parte dal grande ritorno di Ciro Di Marzio (interpretato proprio da D'Amore).

Dieci nuovi episodi girati fra Napoli, Riga e Roma, con i primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e dello spinoff L’Immortale, che fa da pontefra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini.

Ciro torna per lo scontro finale

Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione, torna mentre Genny Savastano (interpretato da Salvatore Esposito), è costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione.Con loro ritornano anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che abbandonata da Genny farà di tutto per tenere il piccolo Pietro al sicuro, e Arturo Muselli che torna a interpretare Enzo Sangue Blu, l’ex boss di Forcella.

Quali sono i nuovi personaggi

Tra i nuovi ingressi nel cast Domenico “Mimmo” Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale, boss di Ponticelli, fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante alla riconquista di Secondigliano. Tania Garribba invece è Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale. Nei panni di ‘O Munaciello, capopiazza di Secondigliano, c'è Carmine Paternoster. Poi Antonio Ferrante e Nunzia Schiano sono rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss del vesuviano, e Nunzia, moglie di Garignano.