Gomorra 5, la stagione conclusiva è alle porte: anticipazioni puntate

Sono entrate nel vivo le riprese dell'ultima stagione di Gomorra. Ci sarà nella quinta stagione il grande ritorno di Ciro Di Marzio, ritenuto erroneamente morto e pronto a ricongiungersi con Genny Savastano (dopo l'incontro in terra straniera ne "L'Immortale").

Anticipazioni

Le riprese dopo Napoli (in questi giorni si è girato al Centro Direzionale) proseguiranno a Riga, in Lettonia, altro Paese dell'Est Europa, dopo la Bulgaria. Nella quinta stagione, dopo la parentesi dei Levante nella quarta serie, entrerà in scena un nuovo capoclan, forte e temuto che darà filo da torcere a Genny e Ciro. In una intervista rilasciata nelle scorse settimane a NapoliToday Salvatore Esposito ha svelato: "Si può dire che Genny è andato prendersi Ciro. Quindi, entreranno a braccetto nel vivo della quinta attesa stagione. Una bella responsabilità per le aspettative che ruotano attorno questa stagione che sarà ancora più emblematica. Tutti si aspettano cose spettacolari ma quello che vedrete sarà sicuramente molto ma molto di più di più. Gomorra è diventata tra le serie più popolari anche a livello internazionale. Chissà stavolta dove ci porterà il lungo e fortunato viaggio di Gomorra".