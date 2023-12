La Gjordan celebra la leadership nella consulenza e formazione Sap

Un bilancio più che positivo, quindi, per la “Gjordan” che, nel chiudere il 2023 e celebrare i recenti successi, ha organizzato un magnifico evento al New Scotch di Frattamaggiore. Una serata all'insegna dell'entusiasmo collettivo pronta a coinvolgere tutti gli artefici della straordinaria crescita aziendale.

Dopo essersi consolidata come leader nella formazione in ambito sap, la società sempre più in primo piano, continua a conseguire grandi risultati anche prestando la sua consulenza ad aziende e multinazionali, con clienti in AMS, F1 Consulting, EY e tanti altri. Non mancano accordi di collaborazioni formative di rilievo per l’ambito formazione sap con Keytech, Engineering e PWC oltre all’Accreditamento al fondo Formatemp. Grazie a quest’ultimo accreditamento le APL possono attribuire i corsi con incarichi diretti alla Gjordan.

I progetti in essere e futuri hanno consentito a tanti giovani stagisti di entrare nel mondo del lavoro e intraprendere la carriera in ambito Sap.

Oggi la “Gauss Gjordan” non è solo leader nella formazione ma si aggiudica un posto di tutto rispetto anche nella consulenza. Mattia Della Rossa, socio fondatore della società, ha sempre creduto e investito nella sua azienda favorendo fino ad oggi una crescita davvero esponenziale.

Iniziando la sua operatività nel novembre 2016, la “Gjordan” in breve tempo ha incentivato la formazione delle risorse umane in azienda, soffermandosi sui temi della gestione, dell’organizzazione e manageriale.

La società si avvale di un team di validi professionisti pronti a seguire i giovani ‘discenti’ in tutte le fasi di apprendimento del Sap e nel percorso di orientamento nel mondo del lavoro.

“Con la consulenza in ambito SAP - ha dichiarato Mattia Della Rossa, socio fondatore della Gjordan – sono state incrementate le assunzioni che oggi contano ben 36 consulenti. Per il prossimo anno, oltre a portare avanti i progetti in essere, ci auspichiamo una crescita più ampia grazie ai nuovi accordi stretti con molte aziende. La nostra mission è quella di connettere i professionisti del mondo SAP in un ambiente di successo, e consentire un rapporto vita-lavoro qualitativamente positivo dei nostri dipendenti, affinché possano dare il meglio in qualità e potenzialità professionali”.

I progetti realizzati quest'anno si sono concentrati sull'incremento di nuove aree aziendali – afferma Anna Abenante, HR manager in Gauss Jordan - abbiamo creato un'area commerciale per soddisfare la crescente richiesta da parte dei clienti. È stata inserita un'area compliance per garantire che tutti i processi e le procedure aziendali siano compliant alla legge oltre che verificare che tutte le attività vengano svolte in conformità agli standard interni. Inoltre sono state progettate Academy in collaborazioni con big four e diverse società di consulenza finalizzate a formare numerosi junior con competenze specifiche. Per il prossimo anno stipuleremo diversi accordi con nuove aziende e sicuramente avremo bisogno di una sede più grande”.

“Da quest’anno è attiva anche la convenzione con il placement dell'università Parthenope e sono state rinnovate le collaborazioni con le associazioni studentesche universitarie UNI della Università Vanvitelli e ASE della Università Federico II” – commenta soddisfatta Marica Pisacane, responsabile commerciale.

La crescita aziendale di Mattia Della Rossa è confermata dai grandi numeri sia per le assunzioni sia per il fatturato della società che continua a crescere e a creare nuove opportunità di lavoro per i giovani.