Un premio in ricordo di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale fatto assassinare da Raffaele Cutolo

Emozione e commozione nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove si è tenuta la prima edizione del premio nazionale intitolato a “Giuseppe Salvia”, il vicedirettore della casa circondariale di Poggioreale fatto assassinare nel 1981 dal boss della camorra Raffaele Cutolo.

Voluto ed organizzato dall’Associazione nazionale di Polizia Penitenziaria – Anppe, presieduta dal comm. Donato Capece, il premio si pone come tributo a chi si è particolarmente distinto nel servizio alla comunità e, in particolare, alle fasce più vulnerabili, nel ricordo dell'integerrimo e coraggioso funzionario "colpevole" agli occhi di Cutolo di compiere il proprio dovere e di far rispettare le regole.

Agli organizzatori dell’Anppe il presidente Ignazio La Russa ha concessola Medaglia di rappresentanza del Senato della Repubblica, consegnata dal senatore Maurizio Gasparri, e l’evento ha ricevuto il patrocinio, tra gli altri, dei Ministeri della Giustizia, degli Interni, della Difesa e della Regione Campania. Tante le autorità presenti assieme ai figli del vicedirettore, Antonino e Claudio Salvia, e alla moglie Giuseppina Troianiello, ai direttori degli Istituti penitenziari della Campania e a tantissimi appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Consegnato un messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, letto dal vicecapo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Lina Di Domenico

Il messaggio del Presidente Meloni

Egregio Presidente Capece, sono profondamente dispiaciuta di non essere a Napoli e di non poter partecipare alla prima edizione del “Premio nazionale Giuseppe Salvia”. Desidero rivolgere il mio più affettuoso ringraziamento a Lei e a tutta l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria per aver voluto promuovere e organizzare questa importante iniziativa. Saluto, inoltre, i rappresentanti del Governo e le Autorità civili, militari e religiose presenti. Desidero, inoltre, congratularmi personalmente con tutti coloro che oggi riceveranno questo riconoscimento. Rivolgo un pensiero particolare alla signora Troianiello e ad Antonio e Claudio Salvia, che hanno raccolto il testimone del padre Giuseppe e come lui sono al servizio delle nostre Istituzioni. Giuseppe Salvia è stato un grande italiano. Ha servito lo Stato con onore e non ha piegato la testa di fronte all’arroganza della Camorra e di un criminale che, in quel preciso momento, credeva di essere intoccabile e al di sopra della legge. Giuseppe ha dimostrato che non era così e ha sfidato la criminalità organizzata a viso aperto. Ha fatto il suo dovere fino in fondo e il 14 aprile di 42 anni fa ha pagato questa scelta con la sua vita. Il sacrificio di Salvia non è stato vano. Lev Tolstoj scriveva: “Come una candela ne accende un’altra, e così si trovano accese migliaia di candele, così un cuore accende un altro, e così si accendono migliaia di cuori”. Giuseppe Salvia è stato ed è una luce e ciò che ha fatto nella sua vita ha illuminato e continua ad illuminare l’impegno di tanti. Perché il bene è contagioso, si propaga e cambia ciò che raggiunge. L’Italia deve molto a persone come Giuseppe. Uomini e donne che amano le Istituzioni e che ogni giorno si rimboccano le maniche per la collettività. Senza risparmiarsi mai, anche mettendo a rischio la propria vita. È l’Italia più bella, è l’Italia migliore, è l’Italia di cui siamo orgogliosi. Giuseppe non ha mai smesso di fare il proprio dovere. Ed è probabilmente questo il più grande insegnamento che lascia a tutti noi: essere esempio e fare del nostro lavoro una missione al servizio dell’altro, mettendo sempre al primo posto il perseguimento del bene comune. Una sfida che dobbiamo avere il coraggio di cogliere ogni giorno.

Tutti i premiati

