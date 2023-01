Giuseppe (Il mio viaggio a Napoli) scambiato per narcos: "Rinchiuso in una stanza buia in Messico"

Giuseppe Russo, influencer de “Il mio viaggio a Napoli”, ha vissuto una brutta disavventura a Cancun, in Messico, poco dopo l'atterraggio, durante i controlli in aeroporto.

A raccontarlo su Facebook è lo stesso Russo, in Messico con la fidanzata Federica : "Passa Federica, poi è il mio turno e vedo il poliziotto addetto ai controlli che mi fissa e guarda continuamente la foto sul passaporto. Poi inizia a farmi domande sui motivi del mio viaggio. Mi hanno successivamente invitato in un’area riservata dello scalo e mi hanno sequestrato il telefonino e il bagaglio a mano. Mi hanno lasciato in una stanza buia per più di un'ora".

L'attesa per Giuseppe sembrava infinita, racconta a NapoliToday, finchè si è palesata una poliziotta: "Mi ha fatto un interrogatorio chiedendomi generalità e dettagli sul denaro che avevo con me. Per fortuna mi hanno creduto e si sono scusati. Mi hano poi spiegato che un mio omonimo è ricercato in Messico per traffico di droga".

Il 28enne, nonostante la disavventura, ha proseguito come da programma il viaggio di piacere e lavoro nella splendida località messicana.