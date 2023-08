Giuseppe de Il mio viaggio a Napoli: "A Roma hanno tentato di truffarmi" - VIDEO

Giuseppe de Il mio viaggio a Napoli racconta di aver subito un tentativo di truffa. Il giovane blogger napoletano ha raggiunto - da Napoli - Roma in treno ed era in cerca di un taxi che la'vrebbe condotto in via del Parlamento. Il tassista, secondo il racconto di Giuseppe, avrebbe sostenuto che per il tratto - circa 8 minuti di auto - era in vigore la tariffa fissa di 25 euro.

Giuseppe, dopo essersi documentato, ha capito il gioco del tassista, invitandolo ad attivare il tassametro. Il tassista, a quel punto si sarebbe infuriato e ne è nata un'accesa discussione. Giuseppe, come racconta nel finale del video, è arrivato a destinazione, ma le "anomalie" riscontrate nel corso del viaggio sono state molteplici.