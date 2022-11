Nunziatella, prove di giuramento (VIDEO)

Tutto pronto per il giuramento del 235esimo corso della scuola mlitare Nunziatella di Napoli, un'istitutuzione famosa nel mondo. La manifestazione si terrà in piazza Plebiscito, come da tradizione, e tutti i napoletani avranno la possibilità di vederla da vicino. Da giorni, i cadetti stanno provando le varie fasi del rito di fronte alla Prefettura di Napoli, In questo video, mostriamo una fase della preparazione.