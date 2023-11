Giuramento allievi Nunziatella. Il ministro: "Servono valori saldi"

Si è concluso il solenne giuramento degli allievi del 236esimo corso della scuola militare Nunziatella. La cerimonia, come da tradizione, si è tenuta in piazza Plebiscito alla presenza delle massime autorità militari e cittadine. Il Giuramento solenne, avvenuto di fronte alla Bandiera d’Istituto e suggellato con la lettura della tradizionale formula, pronunciata dal comandante della scuola, il Colonnello Giuseppe Stellato, sancisce l’ingresso a pieno titolo dei 57 allievi, 43 uomini e 14 donne, nei ranghi di uno degli istituti scolastici più prestigiosi dell’Esercito. Annunciata nei giorni scorsi, non ha partecipato all'evento la premier Giorgia Meloni. In rappresentanza del Governo ha parlato il ministro della Difesa Guido Crosetto, suo fedelissimo: "Oggi non va più di moda parlare di valori, eppure sono quelli che accompagnano le persone e sono le uniche basi che hanno le persone per fare scelte difficili, cioè tra bene e male. Tempi come questi richiedono saldi valori e principi per decidere cosa è giusto e cosa non lo è ed avere la forza di dirlo magari anche agli amici o al mondo”.

Crosetto si è soffermato anche su idee più generali in merito all'evoluzione delle forze armate, allontanando la possibilità di ripristinare la leva obbligatoria: "Proprio la professionalità che richiedono le forze armate del futuro, in tempi sempre più difficili, è necessario contare su persone che lo facciano in modo professionale. Ciò non toglie che ci sia la possibilità di pensare a una riserva, che possa servire in casi estremi. È un percorso che va predisposto con un provvedimento legislativo e, quindi, ci penserà il Parlamento. Non ho detto solo di rivedere l’esercito ma tutte le forze armate in relazione ai nuovi tempi che stiamo vivendo. Fino a 3-4 anni fa noi pensavamo di avere bisogno di avere delle forze armate che erano una sorta di protezione civile un po’ più armata. I tempi che viviamo ci hanno fatto capire che le forze armate, invece, possano essere impegnate magari per difendere il loro paese che poi è il compito primario. Come qualunque organizzazione si evolve noi dobbiamo avere il coraggio di pensare a come fare evolvere anche le forze armate, anche dal punto di vista tecnologico, della formazione e dei compiti che saranno sempre più difficili e diversi a quelli che c’erano 20-30 o 50 anni fa”.

La chiusura del discorso del ministro è sul conflitto arabo-israeliano: "Ritengo che ci siano momenti in cui il servizio al Paese si fa non facendo demagogia. Siamo stati i primi a portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, i primi a dire a Israele che bisogna distinguere, che uno stato democratico di diritto agisce diversamente da un'organizzazione terroristica e che esistono delle regole anche nella guerra, per esempio il rispetto dei civili, bambini, uomini e donne. Noi stiamo assumendo a livello internazionale un ruolo che tutti ci riconoscono, di serietà e di terzietà. Vorrei che questo accadesse anche in Italia".

Alla cerimonia hanno presenziato tra gli altri: il viceministro agli Affari esteri e Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

(Foto del Comune di Napoli)