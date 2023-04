Gite scolastiche, Napoli batte Roma e Firenze

Napoli prima scelta tra le città d'arte perle gite scolastiche. Il 2023 ha segnato il grande ritorno dei viaggi d'istruzione. Preoccupazioni post-Covid e difficoltà economiche hanno rallentato la ripresa di questo settore, ma per il capoluogo partenopeo qualche buona notizia c'è. Sulla base di una ricerca condotta da Skuola.net, infatti, sebbene si registri una flessione delle città d'arte, Napoli risulta la prima scelta, anche se solo con il 13 per cento delle preferenze. Hanno fatto peggio Firenze (11) e Roma (10) rispettivamente seconda e terza di questa particolare classifica.

Anche quest'anno, però, sono molti i ragazzi che rinunceranno alla gita per diversi motivi. La metà degli studenti delle scuole secondarie dovrà infatti rinunciare ancora al tradizionale viaggio di istruzione, quello con il pernotto fuori casa. Questa volta, però, non è colpa della pandemia: oltre agli atavici problemi dei professori introvabili e della punizione come misura disciplinare, a complicare i piani ora ci si sono messe la crisi energetica e l'inflazione.

Ad oggi, solamente il 18% degli studenti intervistati dice di aver già svolto la gita. A cui va aggiunto un 30% che ce l'ha comunque programmata nei prossimi due mesi. Per una quota consistente (17%) le speranze di partire sono invece ridotte al lumicino, visto che tutto tace sul fronte organizzazione. Ma, arrivati a fine marzo, nessuna nuova probabilmente equivale a cattiva nuova. Mentre a quasi un terzo (28%) la scuola ha già comunicato che quest'anno non ci sarà nessun viaggio di istruzione con almeno una notte passata fuori casa. Senza dimenticare quelli che non andranno per scelta personale o della famiglia: sono quasi 1 su 10. Inoltre, c'è anche chi non si potrà neanche consolare con la visita di un giorno, dalla mattina alla sera: oltre un quarto (28%) già ha messo in preventivo che non farà nemmeno quella.

Tra i motivi ostativi rimane predominante il rifiuto dei professori di prendersi la responsabilità di accompagnare decine di adolescenti che in qualsiasi momento possono diventare delle mine vaganti: è alla base di un terzo abbondante (34 per cento) dei casi di rinuncia al viaggio d'istruzione. Ma in quasi 1 caso su 4, dietro ci sono proprio questioni economiche, esplicite (il 15 per cento fa notare che la gita sarebbe costata troppo) o implicite (il 7% dice che non si è raggiunto un numero sufficiente di partecipanti). Una quota maggiore anche rispetto a quanti sono stati fermati per motivi disciplinari (17 per cento).

Sono proprio i costi elevati ad aver causato la flessione delle città d'arte come Napoli, in favore di mete alternative come Siracusa, la Val di Noto, Lecce, Ravenna, il Lago di Garda, Matera, le Marche, l'Umbria. Quasi la metà (43 per cento) delle gite che prevedono di dormire fuori sono state o saranno tra i due e i tre giorni; appena il 16 per cento è arrivata o arriverà a sfiorare la settimana intera. Per quanto riguarda, poi, la spesa, in 2 casi su 3 il budget per il pacchetto viaggio più soggiorno non supererà i 400 euro, anche se 1 su 5 riuscirà addirittura a stare sotto i 200 euro. Altrettanti, invece, dovranno mettere in conto di spendere una cifra compresa tra i 400 ed i 600 euro, mentre 1 su 7 è andato oltre.

Tuttavia, non sempre la mancata adesione dei singoli è legata alla scarsità di risorse finanziarie. Tra gli studenti che hanno deciso di non aggregarsi alla propria classe in partenza, ad esempio, la motivazione più diffusa (così nel 36 per cento dei casi) è il mancato desiderio di socialità, che prevale sui motivi economici (30 per cento) o sulla diffidenza dei genitori (17 per cento). (Dire)