Giro d'Italia a Napoli, le variazioni delle linee bus in città in occasione della tappa

Anm informa che in occasione della tappa inaugurale del Giro d'Italia 2024, tra le ore 13.00 e le 17.30 circa di domenica 12 maggio 2024, sono programmate le seguenti variazioni al servizio di linea:



Linee

128 Servizio regolare

132 Servizio regolare

139 Servizio regolare

140 SOSPESA

143 Servizio regolare

147 Servizio regolare

151 Percorso regolare fino a Riviera di Chiaia, quindi prosegue per via Piedigrotta, galleria 4 Giornate, via C. Duilio, viale Augusto, quindi a sinistra per viale antistante Politecnico (invertito di senso di marcia), viale G. Cesare e proprio percorso

154 SOSPESA

165 Servizio regolare

180 In partenza dal capolinea, percorre viale G. Cesare, via degli Scipioni, vale Augusto, via Marino e percorso ordinario. Di ritorno da Scampia esce dalla tangenziale allo svincolo Vomero, via Pigna, raccordo Vomero/Pianura, via Cinthia, via Marino/incrocio viale Augusto, prosegue per il viale antistante il Politecnico (invertito di senso di marcia) e stazionamento

181 In partenza dal capolinea, percorre viale G. Cesare, via degli Scipioni, vale Augusto, via Marino e percorso ordinario. Di ritorno, da via Marino/incrocio viale Augusto, prosegue per il viale antistante il Politecnico (invertito di senso di marcia) e stazionamento

502 In partenza dal capolinea, percorre viale G. Cesare, via degli Scipioni, vale Augusto, via Marino e percorso ordinario invertendo la marcia in viale Giochi del Mediterraneo rotatoria con via Barbagallo.

612 Servizio regolare

618 Di ritorno, da via Marino/incrocio viale Augusto, prosegue per il viale antistante il Politecnico (invertito di senso di marcia) e stazionamento

633 Servizio regolare

C1 SOSPESA

C16 Arretra capolinea in salita Piedigrotta

C21 SOSPESA

C31 Arretra capolinea a Manzoni/Torre Ranieri dove limita il percorso

C44 Servizio regolare

R6 In partenza dal capolinea, percorre viale G. Cesare, via degli Scipioni, vale Augusto, via Marino e percorso ordinario. Di ritorno, da via Marino/incrocio viale Augusto, prosegue per il viale antistante il Politecnico (invertito di senso di marcia) e stazionamento R7 Arretra capolinea a piazzale Tecchio. Di ritorno da Piazza Vittoria, da Riviera di Chiaia, prosegue per via Piedigrotta, galleria 4 Giornate, via C. Duilio, viale Augusto, quindi a sinistra per inter viale antistante Politecnico (invertito di senso di marcia) e stazionamento.

V1 SOSPESA