Arriva il Giro d'Italia, strade interessate e divieti: emanata la prima ordinanza sulla viabilità

Si avvicina il 107mo Giro d'Italia, che, con partenza da Venaria Reale il 4 maggio ed arrivo a Roma il 26 maggio, transiterà anche per Napoli e provincia (in particolare la zona flegrea).

La tappa partenopea è in programma domenica 12 maggio, e il Comune di Bacoli è stato il primo tra quelli interessati ad emanare un'ordinanza per quella giornata e la precedente sul tema viabilità.

Queste le strade interessate dal percorso: via Cuma, via Fusaro, viale Vanvitelli, via Ottaviano Augusto, via Giulio Cesare, via Torregaveta, via Pontano, via Miliscola, via Caracciolo, via Lido Miliscola, via Miseno, via Lungolago (da incrocio via De Rosa a incrocio via Risorgimento), via Risorgimento, via Castello, via Montegrillo, via Terme Romane (da incrocio di via Montegrillo a incrocio di via Arbitro), via Arbitro, via Orazio.

Iniziamo dai divieti di sosta. Dalle 8 dell'11 maggio, fino alle 17,30 di domenica 12, sono istituiti (divieto di sosta e fermata con rimozione coatta) lungo tutte le strade interessate dal circuito in ambo i sensi di marcia e nell’area mercatale di via Miseno.

Su tutte le strade interessate dal percorso è poi istituito il divieto di transito veicolare (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi) ed il divieto di transito pedonale dalle 13 di domenica alle 17.30 (o fino a cessate esigenze) del giorno stesso.

Inoltre, per domenica dalle 6 alle ore 17.30 è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale (fatta eccezione per gli spazzi protetti) dall'incrocio di via Risorgimento e via Lungolago all'incrocio di via Miseno e via Petrarca.

Per i residenti

Per tutta la validità del provvedimento - fa sapere il comune di Bacoli - i residenti e possessori di permesso di sosta/ticket senza custodia interessati dai divieti temporanei istituiti in occasione della competizione sono autorizzati a sostare nelle aree adiacenti (sempre in conformità della vigente segnaletica verticale ed orizzontale) non direttamente interessate dal circuito di gara.

Resta confermato però il divieto di spostare i veicoli dalle aree di sosta adiacenti e prossime al circuito di gara dalle ore 13 alle ore 18 di domenica.