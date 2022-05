Giro d'Italia a Napoli, sospesa attività di ristorazione mobile in occasione della tappa

Con disposizione del servizio programmazione mercatale, in occasione della tappa del Giro d'Italia in programma sabato 14 maggio in città, il Comune di Napoli ha disposto la sospensione dell'attività di food truck in concomitanza con la corsa.

In particolare i furgoni mobili per la ristorazione posizionati su ciale Dohrn rimarrano chiusi il giorno 14 maggio dalle 8 alle 22, mentre quelli posizionati a largo Sermoneta resteranno chiusi dalle ore 8 del 13 maggio fino alle ore 22.00 del 14.