Giro d'Italia a Napoli, le variazioni al servizio di trasporto pubblico

Anm informa che sabato 14 maggio, in occasione della tappa di Napoli del Giro d'Italia 2022, dalle ore 10,00 alle ore 17,30 circa, sono programmate le seguenti variazioni al servizio di superfice:

? Linee 1, C21 e R6 sospese;

? Linea C16: Arretra capolinea in salita Piedigrotta;

? Linea C31: Arretra capolinea a Manzoni/Torre Ranieri dove limita il percorso;

? Linea R7: Arretra capolinea lungo via G. Cesare. Di ritorno da Piazza Vittoria, da Riviera di Chiaia, prosegue per via Piedigrotta, galleria 4 Giornate, via C. Duilio, viale Augusto, interviale antistante Politecnico, via G. Cesare dove effettua stazionamento;

? Linea 128: Arretra capolinea a Vittoria;

? Linea 140: Arretra il capolinea a Mergellina. In partenza percorre via Mergellina, via Caracciolo, interviale altezza incrocio via Petrarca, via Mergellina, Via Posillipo e percorso ordinario verso Posillipo. Di transito su via Posillipo effettua inversione di marcia in piazza S. Di Giacomo;

? Linee R6, 180, 181e 618: Arretrano capolinea in I.go Atleti azzurri d'Italia - alt. distinti stadio Maradona;

? Linea 502: Arretra capolinea in I.go Atleti Azzurri d'Italia - alt. distinti stadio Maradona e limita il percorso in via Barbagallo (rotatoria antistante Pala Barbuto);

? Linea 151: Percorso regolare fino a Riviera di Chiaia, quindi prosegue per via Piedigrotta, galleria 4 Giornate, via C. Duilio, viale Augusto, interviale antistante Politecnico, viale G. Cesare e percorso ordinario;

? Linea 154: da piazza Vittoria, transita per via Arcoleo e galleria Vittoria senza transitare per via Chiatamone e S. Lucia.