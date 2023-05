Giro d'Italia a Napoli, le variazioni nel trasporto pubblico in città nella giornata di giovedì 11 maggio

ANM informa che, in occasione della tappa del Giro d’Italia di giovedì 11 maggio, sono state disposte limitazioni al transito in diverse strade cittadine, dalle 10.30 alle 17.30.

Pertanto, il servizio di superficie subirà le seguenti variazioni programmate:



? Linea 2 sospesa tutta la giornata

? Linea 5 sospesa tutta la giornata

? Linea 116 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

? Linea 128 sposta il capolinea e limita in piazza Vittoria

? Linea 140 limita in piazza Vittoria

? Linea 151 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

? Linea 154 sospesa tutta la giornata

? Linea 156 sospesa tutta la giornata

? Linea 158 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

? Linea 173 dalle ore 09:30 staziona a Volla in via Petrarca e limita in via Commissario Ammaturo

? Linea 173A sospesa tutta la giornata

? Linea 175 dalle ore 09:30 limita a Massa di Somma invertendo la marcia in via Veseri

? Linea 176 sospesa tutta la giornata

? Linea 177 sospesa tutta la giornata

? Linea 191 dalle ore 09:30 staziona in piazza Garibaldi percorre corso Garibaldi, piazza p. Umberto, via Firenze, corso Meridionale e proprio percorso fino alla rotatoria di via Salgari, percorre via Salgari, via Don Sturzo, via Callas, via Salgari e percorso di ritorno fino a piazza Garibaldi.

? Linea 194 sospesa tutta la giornata

? Linea 195 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

? Linea 196 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

? Linea 254 sospesa dalle ore 09:30 fino a cessate esigenze

? Linea E6 sospesa tutta la giornata



Servizio Alibus dalle ore 09:30 e fino a cessate esigenze, la linea Alibus sarà esercita con corse dirette sui seguenti percorsi:

> Aeroporto - Stazione Centrale e ritorno via tangenziale

> Aeroporto - Stazione Marittima e ritorno utilizzando la viabilità interna all'aerea portuale (via autostrada)



Gli orari di attuazione dei provvedimenti sopra descritti sono da ritenersi indicativi e suscettibili di variazioni sulla base dell’evolversi della manifestazione.