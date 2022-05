Giro d'Italia a Napoli, impegnate oltre 600 unità della polizia municipale

Grande attesa per l'ottava tappa del Giro d’Italia 2022 con partenza e arrivo a Napoli. La carovana rosa vedrà il km zero in via Caracciolo, poi al via si dirigerà su via Orazio salendo fino a via Petrarca per poi scendere Coroglio, raggiungere piazzale Tecchio e da qui, attraverso Pozzuoli e altri comuni flegrei, spingersi a Monte di Procida.

Imponente il servizio predisposto dal comando della polizia locale di Napoli che impegnerà in strada circa 600, tra agenti e ufficiali, in 115 postazioni, cui si aggiunge il personale di coordinamento in centrale.

Il personale sarà impegnato, senza soluzione di continuità, dalle ore 14 di venerdì 13 maggio, fino alle ore 24 di sabato 15 e avrà in appoggio oltre 60 auto che, ruotando nei diversi turni di servizio, garantiranno un rapido intervento su tutto il perimetro interessato dalla competizione.

Due le fasce orarie per le quali sono previste maggiori criticità, logicamente quella nella quale ci sarà il passaggio dei ciclisti e la notte antecedente la gara. E’ per questo che il comando di via De Giaxa ha predisposto per il giorno 14, a presidio dell’intero perimetro, nell’orario 00/06 la presenza di 140 unità a bordo di 60 autovetture, i quali saranno rilevati alle ore 6.00 da circa 100 agenti, ai quali si aggiungeranno alle ore 9.30 ulteriori 180 unità. Suddivisi in successivi altri due scaglioni a dare manforte, e a rilevare i colleghi, scenderanno in strada ulteriori 200 unità. Pronti a rimuovere e prelevare le eventuali auto in sosta sull’area del circuito ci saranno 50 carri attrezzi dislocati strategicamente sul territorio per ridurre al minimo i tempi di intervento.