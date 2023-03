Giro d'Italia 2023, ordinanza per il divieto di sosta e rimozione auto

Il Giro d'Italia arriverà a Napoli il giorno 11 maggio. La città si sta preparando all'evento e non mancherà qualche disagio per i cittadini. Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria legata all'evento, è stato istituito dal 6 marzo al 14 aprile il divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Cristoforo Colombo, carreggiata lato palazzi.

Il Comune ha emanato l'ordinanza dirigenziale 104. Il documento "...ordina il divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Cristoforo Colombo, nella carreggiata lato monte. Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale".

Come riportato dall'ordinanza, non mancheranno i controlli: "Il servizio autonomo di polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della forza pubblica previsti dall’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza. Al servizio autonomo di polizia locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, se ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale".