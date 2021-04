Distretti sanitari, Porcelli: "Per evitare code ho chiesto il rinvio della scadenza esenzione ticket"

“Attendiamo in queste ore la disposizione per il rinvio della scadenza del 30 aprile al 31 luglio per le esenzioni dei ticket. Ho richiesto un intervento all’assessore Cinque che mi ha assicurato un provvedimento per il rinvio a stretto giro. Dobbiamo evitare che ci sia concomitanza tra la fila di cittadini che devono vaccinarsi e quella di chi deve rinnovare i tickets presso i distretti sanitari”. Sono le parole del consigliere regionale Giovanni Porcelli, di Campania Libera, in diretta a Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia.

Porcelli ha poi annunciato l’apertura del nuovo centro vaccinale a Mugnano. Sono agli sgoccioli le procedure e tra mercoledì e giovedì i cittadini del comune di Mugnano e di quelli limitrofi potranno vaccinarsi presso l’hub allestito nella palestra del liceo Segrè di via Crispi. “È una questione di poche ore e i cittadini di Mugnano avranno un nuovo centro vaccinale a cui far riferimento - spiega Porcelli -. Questo è frutto della grande rete organizzativa tra Asl, Regione e Comune di Mugnano. Abbiamo lavorato in queste settimane affinché anche Mugnano potesse avere un proprio hub e siamo riusciti a individuare un luogo strategico, con un ampio parcheggio e, inoltre, la palestra è completamente separata dall’istituto scolastico. Questo farà sì che i nostri concittadini non dovranno percorrere chilometri per vaccinarsi”.