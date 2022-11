Giovanni d'Apuleo, il talento che ha conquistato i grandi dj: "Così mi sono innamorato della musica"

Nato con una grande passione per la musica, oggi viene supportato dai migliori dj/producer al mondo. Giovanni d'Apuleo (in arte dApuleo), 32 anni, di quella passione ne ha fatto una missione: diffondere il suo sound nei maggiori club campani e non solo. Il giovane talento, cresciuto nella "cantera" degli Angels of Love, è fresco di pubblicazione su Diridim di David Morales della hit "Estate 1998".

Una "medaglia al valore" che, però, è solo un punto di partenza. Il 32enne, infatti, ha annunciato una nuova produzione in arrivo su un'altra label di grande livello: la VIVa MUSIC di Steve Lawler. Ma d'Apuleo non si vuole fermare e, consapevole del suo grande talento e del futuro roseo che lo aspetta, lavora al massimo per i suoi sogni, così come racconta in questa intervista rilasciata a NapoliToday.

Come nasce la tua passione per la musica elettronica?

Sin da bambino la musica in generale mi è sempre piaciuta. Ricordo però ad un certo punto di essermi innamorato a prima vista, anzi a primo ascolto, della Musica House. Oltre ad essere entusiasmato da quei groove particolari, mi incantavano le atmosfere e lo stile di quella "Coolness" generato dal Movimento Artistico dell'House Music. Così verso la fine delle scuole medie mi feci comprare dai miei genitori la mia prima consolle, due giradischi ed un mixer. Ricordo che spesso andavo in un negozio di dischi e passavo le mattinate lì ad ascoltare i vinili dei grandi Artisti. Sognavo il giorno che sarei finalmente potuto entrare in una vera discoteca ed ascoltare dal vivo un dj set. Quando poi quel giorno arrivò mi resi conto che quella musica non era una semplice passione che riuscivo a soddisfare semplicemente con i week-end a ballare o di tanto in tanto a suonare, io volevo diventasse letteralmente la mia vita, volevo fosse il centro di tutto.

A quale artista ti ispiri?

Gli Artisti che ammiro e seguo sono molti e svariati, anche da altri generi. Non c'è qualcuno in particolare a cui mi ispiro, quando faccio musica ho un approccio istintivo, davvero molto naturale. Semplicemente penso che nella mia musica ci siano le influenze di tutto ciò che ascolto, anche perché da vero amante dell'House Music sono sempre alla riscoperta delle sonorità più classiche o alla ricerca di nuove wave.

Qual è stata la soddisfazione più grande?

Sono tantissime le soddisfazioni che sto ottenendo, soprattutto pubblicare la mia musica sulle più grandi ed importanti Etichette Discografiche, suonare insieme agli Artisti che hanno scritto la Storia dell'House Music: David Morales, Masters At Work, Barbara Tucker, Tedd Patterson, Todd Terry e tutti gli altri "Masterz"'...

Recentemente sei uscito su Diridim. Cosa significa per te essere supportato alcuni tra i grandi dj internazionali?

Raggiungere traguardi come DIRIDIM ed essere supportato da i giganti dell'House è un sogno che si realizza. Oltre ad inorgoglirmi, mi sprona a fare sempre meglio e a ricercare di volta in volta con creatività ed originalità di creare musica di qualità.

Hai anche incontrato David Morales. Cosa vi siete detti?

Si, ho avuto il grande onore nonché piacere di conoscere David di persona, sono cresciuto con la sua musica. Lui è l'Artista. Io lo ammiro e rispetto immensamente. Ho avuto modo di fare una bella chiacchierata sia con lui sia con la moglie Valentina, che si sono complimentati per la mia musica.. che dire, il me stesso ragazzino non potrebbe mai credere sia successo, e invece sì.

A cosa stai lavorando e quali sono I prossimi progetti in uscita?

Ho tanta musica inedita da farvi ascoltare. Presto uscirò con un Ep. su VIVa MUSIC di Steve Lawler, una delle più importanti Label della musica elettronica. Un altro Ep. sulla Label di Stefano Noferini, e molte altre cose che per scaramanzia preferisco ancora non annunciare.

Il tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è girare il mondo facendo ballare le persone, farle vibrare emotivamente al ritmo della mia musica.

Se dovessi dire un grazie a chi lo diresti?

Ringrazio Maurizio e Luca di "Angels Of Love" per le opportunità che mi sono state concesse e per la fiducia che hanno nei miei confronti. Un grande ringraziamento va alla mia famiglia che ha sempre sostenuto e valorizzato ogni mia decisione in questo senso. Ai miei amici e promoters di Caserta in particolar modo a Salvatore, Claudio e Fabio. A Tutte le persone a me vicine che mi supportano dal giorno zero. E, ringrazio me stesso per l’impegno, la costanza e per la determinazione che impiego ogni giorno per riuscire a raggiungere gli obiettivi che mi prefisso, che è l'unica vera formula per rendere un sogno, il mio, realtà.