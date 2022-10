Giovani contro Meloni: "Questo non è il nostro Governo"

Manifestazione in pieno centro di Napoli: "Siamo preoccupati di una deriva autoritaria dello Stato e delle politiche che danneggeranno studenti e lavoratori"

Napoli apre un fronte contro il nascente Governo Meloni. Alle tradizionali forze antagoniste di Napoli si aggiungoni i 'Giovani contro Meloni', un movimento arrivato al secondo appuntamento pubblico composto da studenti e lavoratori under 30.

In largo Berlinguer, in pieno centro, una cinquantina di ragazzi ha portato un fiore rosso con uno striscione che recitava: "Un fiore rosso contro Meloni". Chiaro il richiamo al papavero rosso, simbolo della resistenza partigiana, messaggio in chiave anti-fascista.

A preoccupare maggiormente questi ragazzi è l'eventuale deriva autoritaria del governo di centro-destra, sbilanciato verso Fratelli d'Italia, ma anche le politiche contro studenti, precari e fasce deboli della società. In questo video spiegano i motivi della loro manifestazione.