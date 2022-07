L'ingegnere Aerospaziale più giovane è napoletana: Claudia ha solo 21 anni

Grande festa a Casoria per Claudia Guerra, 21 anni, la più giovane laureata in ingegneria Aerospaziale. Tra i tanti messaggi di auguri comparsi per lei sui social, anche quello del sindaco Raffaele Bene.

"Congratulazioni alla giovane casoriana Claudia Guerra. A soli 21 anni è la più giovane laureata in ingegneria Aerospaziale con il massimo dei voti e la lode. Complimenti a Claudia, che rappresenta motivo di gioia ed orgoglio per la sua famiglia e per la nostra comunità. Ad maiora!", ha scritto il primo cittadino.