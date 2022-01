Olocausto, Saviano: "Come si puó, dopo tutto questo, ancora sperare nell’uomo?"

"Questo frame è, tra tutti, quello che non è mai scomparso dalla mia mente. I bambini che mostrano il marchio del tatuaggio. Lo fanno con diligenza, come a dire: "Siamo in regola". Lo sguardo della bimba in prima fila puntato in camera è l’atto di accusa più grande". Così Roberto Saviano nel suo post su Facebook nel giorno della memoria, commentando l'immagine pubblicata.

"Un milione e mezzo di bambini ebrei e rom uccisi. Com'è stato possibile? Come si puó, dopo tutto questo, ancora sperare nell’uomo?", conclude lo scrittore napoletano.