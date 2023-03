Giornate Fai: tutte le meraviglie di Napoli da scoprire

Sono tornate le giornate del Fai di primavera. Per weekend 25-26 marzo 2023 centinaia di monumenti e palazzi italiani sono stati aperti al pubblico e sono visitabili con l'aiuto dei volontari del Fai, il Fondo per l'ambiente italiano. Non fa eccezione Napoli, che mette in mostra le sue meraviglie sia in città che in provincia. Migliaia i turisti che hanno raggiunto il capoluogo partenopeo.

Una ventina i siti visitabili. In centro città sarà possibile visitare l'Accademia di Belle arti (via Costantinopoli), l'Istituto Colosimo (via Sant'Anna dei Lombardi), l'Hotel San Francesco a Monte (corso Vittorio Emanuele), Palazzo Salerno (piazza Plebiscito), la vigna di San Martino, l'immancabile sede presidenziale Villa Rosebery.

Non mancano meraviglie anche in provincia. A Ercolano, per esempio, sarà possibile fa visita al Real osservatorio vesuviano, il primo e più antico istituto vulcanologico italiano. Spostandosi verso l'area flegrea, Bacoli apre le porte del Colombario del Fusaro e dell'anfiteatro cumano; a Pozzuoli sono visitabili Villa Livia, lo stadio Antonino Pio, la Chiesa di San Francesco e Sant'Antonio; senza dimenticare la Fescina di Quarto. Volontari del Fai all'opera anche nella Baia di Ieranto, a Massa Lubrense, e nella Villa romana dei bagni della regiona Giovanna di Sorrento. Da segnalare anche il Rosaio di Anacapri, una delle principali dimore storiche dell'isola, e Villa Albertini a Nola. Appena fuori dalla provincia di Napoli si può scegliere di visitare il Castello aragaonese di Aversa, sede del Tribunale di Napoli Nord.

Il contributo alle visite è libero e le modalità di partecipazione sono descritte sul sito del Fai. Si consiglia di verificare la disponibilitò dei posti prima di recarsi nei luoghi.