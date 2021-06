Tumore al seno: la giornata di prevenzione dei lavoratori Eav

Il Fondo di Solidarietà, l'associazione di Promozione Sociale dei lavoratori EaV, in collaborazione con l'Associazione per la lotta ai tumori del seno (Alts Italia ODV), ha organizzato per oggi una giornata di prevenzione con visite gratuite, ecografia mammaria e visita senologica, nei locali del Fondo siti nella stazione di Porta Nolana.

L'iniziativa è rivolta alle associate, alle mogli e alle figlie degli iscritti al sodalizio. Le adesioni per la Giornata della Salute della Donna, chiarisce la nota, vanno fatte entro oggi prenotandosi al numero 081 7722662.