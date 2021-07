Giornata mondiale del rifugiato: le iniziative della Less a Procida

Accoglienza, diritti, cultura e ambiente. Sono questi i temi della Giornata Mondiale del Rifugiato che si terra? a Procida il 5 luglio 2021 a partire dalle ore 10,30 presso la Sala consiliare del Comune di Procida in via Liberta?, 12. La Giornata Mondiale del Rifugiato e? una ricorrenza voluta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrarla il 20 giugno di ogni anno con la Risoluzione 55/76. L’iniziativa e? realizzata da LESS Cooperativa Sociale, ente gestore del progetto SAI sull’isola di Arturo, e Comune di Procida con la partecipazione attiva di Libera Campania, Legacoop Campania, CoopCulture e Legambiente Campania.

La giornata prevede la restituzione dei risultati del triennio del progetto SAI del Comune di Procida alla presenza dell’Assessore alla sicurezza, alla legalita? e all’immigrazione della Regione Campania Mario Morcone, impreziosita da confronti e contributi di enti attivi sul territorio campano nella lotta alle mafie, nella promozione dei valori cooperativi, di rispetto e valorizzazione ambientale e nella realizzazione di azioni integrate tra cultura e welfare. A seguire la presentazione del libro “Napolinegra” di Vincenzo Sbrizzi , edito da Iod Edizioni nella collana Cronisti scalzi con la prefazione di Isaia Sales. Venticinque storie di persone venute dal mare che hanno trovato in Napoli il loro porto sicuro. Storie accomunate dal viaggio, dalla sofferenza, ma anche dalla voglia di prendersi il futuro che hanno sempre sognato.

Al termine sara? illustrato alla cittadinanza il progetto Procida: L’isola che Vorrei a cura di Legambiente. Il progetto prevede un ciclo di laboratori da svolgersi nel mese di luglio 2021 sull’isola, rivolto ai bambini e alle mamme residenti sull’isola. Le attivita? laboratoriali saranno improntate principalmente al riciclo, alla raccolta differenziata, alla manipolazione della terra e ad altre azioni che comprendano una maggiore attenzione e cura dell’ambiente.

PROGRAMMA

Saluti

Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida

Tavola rotonda "Procida l'isola che accoglie un confronto con i protagonisti"

Modera Daniela Fiore Presidente di LESS Societa? Cooperativa Sociale Interventi di

Giulio Riccio Direttore generale LESS

Mariano Di Palma, Coordinatore Libera Campania

Teresa di Bartolomeo Responsabile Sviluppo Territoriale CoopCulture

Anna Ceprano Presidente Legacoop Campania

Mario Morcone Assessore alla Legalita?, Sicurezza e Immigrazione della Regione Campania

Presentazione del libro NAPOLINEGRA di Vincenzo Sbrizzi

Modera Pasquale Raicaldo, giornalista

Intervengono:

Vincenzo Sbrizzi, autore del libro, giornalista e vincitore del Premio Giancarlo Siani 2020.

Testimonianza di uno dei protagonisti di una delle storie raccolte nel libro. Claudia Portadibasso, operatrice sociale LESS

Presentazione del progetto Procida: L’isola che Vorrei a cura di LEGAMBIENTE

Grazia Maria Forino – Ufficio di presidenza Legambiente

Anna leone – Coordinatrice del progetto Procida: L’isola che Vorrei