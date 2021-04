Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo: "Ricordiamocene ogni giorno"

Il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo: "Insieme alla mia amministrazione, all'assessore alle Politiche Sociali e all'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea, metteremo in campo molte azioni per aiutare queste famiglie"

Lungo, commovente e soprattutto concreto il post dedicato alla "Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo" sulla pagina Facebook ufficiale del sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo. "Siamo consapevoli, ma non staremo a guardare, non ci ricordiamo dell'autismo solo il 2 aprile, ma tutto l'anno e ogni giorno, NOI CI SIAMO!". Con questa frase termina il lungo post di Cirillo, una frase che garantisce azioni concrete per chi vive il disagio dello spettro autistico e per i suoi familiari. "Insieme alla mia amministrazione, all'assessore alle Politiche Sociali Maria Saviano e all'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea metteremo in campo molte azioni per aiutare queste famiglie - dichiara Cirillo - serve concretezza e noi fortunatamente abbiamo tutti gli ingredienti, il nostro unico obiettivo é quello di rendere migliore la vita di chi é affetto da autismo e di chi lo vive da vicino, di abbattere le barriere dell'emarginazione sociale in cui molto spesso si ritrovano le famiglie e di creare una realtà che possa contrastare il disagio".

A Cardito La Battaglia di Andrea è presente anche fisicamente da qualche mese. "Operiamo da tanto a Cardito - dichiara Asia Maraucci, peesidente de La Battaglia di Andrea - ma da un pò abbiamo deciso di metter su una sede fisica per essere in modo ancora più concreto vicino alle persone. La nostra referente nella cittadina è la dottoressa Anna Rizzuto, donna che vive la disabilità e proprio per questo molto sensibile e diretta. Insieme all'assessore Maria Saviano e al Sindaco Cirillo - conclude Maraucci - faremo grandi cose per chi soffre quotidianamente a causa di un mostro visibile ma sconosciuto, l'autismo".