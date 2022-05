Giornata dell’Europa, flash mob in piazza Municipio

Flash mob dei giovani di Napoli in piazza Municipio in occasione della Giornata dell’Europa. L’evento è organizzato sotto la regia dell’Ufficio Europe Direct del Comune di Napoli, in collaborazione con la Cosvitec Università&Impresa, l’istituto di istruzione secondaria superiore “Francesco Saverio Nitti” e l’istituto Isabella D’Este Caracciolo, enti accreditati Erasmus+ per la mobilità dei giovani.

La vicesindaca Maria Filippone e l’assessora alle politiche giovanili e al lavoro Chiara Marciani saranno presenti in piazza a partire dalle ore 11.30.

L’iniziativa – si legge in una nota di Palazzo San Giacomo - costituisce anche l’occasione per la città di Napoli per promuovere l’ospitalità verso i giovani europei e raccontare le opportunità di scambi e mobilità nell’ambito del programma Erasmus+.