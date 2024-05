Meloni inaugura il centro sportivo a Caivano: "Non ero pronta a questa emozione"

Abbandonato dal 2018 e in profonda decadenza, era stato teatro di alcuni degli abusi perpetrati ai danni di due giovanissime cugine, 12 e 13 anni, un anno fa. Adesso il centro Delphinia di Caivano rinasce e viene inaugurato dopo una profonda ristrutturazione, preso a simbolo di quanto il governo si è impegnato a fare per la città dell'hinterland napoletano.

La giornata è importante, e vede la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita. Con la premier anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Ad accogliere Meloni c'erano, tra gli altri, il parroco del Parco Verde don Maurizio Patriciello, il vescovo Angelo Spinillo, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco della Città metropolitana Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari, il commissario Fabio Ciciliano ed il coordinatore della commissione prefettizia al Comune Filippo Dispenza.

Le parole di Giorgia Meloni

"La sfida di Caivano è una delle principali scommesse del governo, ma non ero preparata all'emozione che ho provato stamattina, a pochi mesi dall'ultima volta che eravamo venuti qui", sono state le parole della presidente del Consiglio. "Non ero preparata - ha proseguito Giorgia Meloni - all'impatto di quello che ci siamo ritrovati di fronte, non soltanto visivo, ma anche dal punto di vista del messaggio. Il messaggio è che lo Stato può fare la differenza, le istituzioni possono fare la differenza, possiamo mantenere i nostri impegni". "Le istituzioni - ha proseguito - si sono comportate come dovrebbero comportarsi sempre. Sono state chiamate a rendersi conto di un problema, hanno proposto una soluzione. Che è diventata un fatto che ora i cittadini possono vivere. Questo è accendere un faro di speranza in luoghi in cui le persone troppe volte hanno pensato che di speranza non potesse essercene".

Il commento di Patriciello

"È un inno alla vita e grande gioia, oggi lasciateci gioire", ha detto il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, all'ingresso del nuovo centro sportivo. "L'ho documentato nei mesi passati quando era diventato qualcosa di molto triste , la gente di Caivano come le persone di tutto il mondo, le persone perbene sono contente, i delinquenti sono dispiaciuti. da quando è arrivata la compagnia dei carabinieri al Parco Verde tanta droga non se ne vende più", ha aggiunto.

Il nuovo centro sportivo

Il nuovo centro sportivo, con una piscina, due campi da tennis, uno polivalente e uno di calcetto, tre campi da padel, uno di bocce, una pista per l'atletica, una pedana per il salto in lungo e salto con l'asta e una parete per l'arrampicata sportiva, viene inaugurato dopo lavori di ricostruzione per oltre 9 milioni di euro. La struttura, di 50mila metri quadrati complessivi, potrà ospitare oltre 40 discipline.

