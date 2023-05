Mondo accademico e della politica in lutto: addio alla professoressa Gioia Maria Rispoli

Lutto nel mondo accademico e della politica. Si è spenta la professoressa Gioia Maria Rispoli, ex docente del dipartimento di Filologia Classica all'università Federico II fino al 2009 ed ex assessore alla scuola del Comune di Napoli nella giunta Iervolino.

Ordinario di Letteratura Greca dal 1994 presso l'ateneo federiciano, è stata organizzatrice di convegni scientifici e ha partecipato in qualità di relatrice a convegni scientifici nazionali ed internazionali. Ha diretto numerosi gruppi di ricerca ed è stata responsabile del Centro di eccellenza per la Restituzione computerizzata di manoscritti e monumenti della pittura antica, e membro del Comitato scientifico del Centro regionale di competenza per lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione applicata al settore dei beni culturali e ambientali INNOVA. Nella sua lunga carriera è stata autrice e coautrice numerose e significative pubblicazioni. E' stata, inoltre, membro del Consiglio scientifico del Centro interdipartimentale di studi per La Magna Grecia, membro dell'associazione "Friends of International Herculaneum Society" (Gran Bretagna), socio ordinario dell'Accademia Pontaniana, socio ordinario dell'Accademia Nazionale di Archeologia, Lettere e Belle Arti, socio fondatore della International Society for the Study of greek and roman music and of its cultural Heritage (Gran Bretagna, Francia, Canada, Austria, Italia).

"La comunità accademica si raccoglie commossa e riconoscente intorno alla famiglia, ai colleghi e agli allievi", è il ricordo dell'università Federico II di Napoli.